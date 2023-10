Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 klettert zum Ende des Freitagshandels

Schlussendlich sprang der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,22 Prozent auf 3 925,57 Punkte an. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,185 Prozent auf 3 924,27 Punkte an der Kurstafel, nach 3 917,03 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 921,91 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 960,35 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang Verluste von 0,391 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.08.2023, wies der STOXX 50 einen Wert von 3 986,52 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 29.06.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 3 963,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.09.2022, wurde der STOXX 50 auf 3 310,09 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 6,51 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4 089,95 Punkten. Bei 3 658,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Glencore (+ 1,93 Prozent auf 4,70 GBP), Richemont (+ 1,91 Prozent auf 112,00 CHF), Enel (+ 1,60 Prozent auf 5,88 EUR), HSBC (+ 1,46 Prozent auf 6,47 GBP) und National Grid (+ 1,41 Prozent auf 9,80 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil BP (-1,79 Prozent auf 5,31 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,39 Prozent auf 369,10 EUR), Allianz (-1,25 Prozent auf 225,70 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,36 Prozent auf 32,80 CHF) und Rio Tinto (-0,23 Prozent auf 51,74 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Glencore-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 28 750 955 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 348,938 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Fokus

2023 hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die Glencore-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,12 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at