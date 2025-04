NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat HSBC nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 960 Pence belassen. Die Bank habe dank der Geschäfte in Asien und insbesondere in Hongkong stark abgeschnitten und rechne auch weiterhin mit einer guten Geschäftsentwicklung, schrieb Analyst Joseph Dickerson in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Wegen der geopolitischen Spannungen rechne HSBC nun aber mit einem verhalteneren Kreditwachstum./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2025 / 01:05 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2025 / 01:05 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.