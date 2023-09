Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 schließt im Plus

Der STOXX 50 verzeichnete am Abend Kursanstiege.

Der STOXX 50 verbuchte im STOXX-Handel letztendlich Gewinne in Höhe von 0,71 Prozent auf 4 007,10 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0,003 Prozent leichter bei 3 978,74 Punkten, nach 3 978,84 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 3 978,74 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 015,40 Punkten lag.

STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht sank der STOXX 50 bereits um 0,237 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, bei 3 885,39 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 20.06.2023, den Stand von 3 983,08 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.09.2022, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 3 430,40 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2023 kletterte der Index bereits um 8,72 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4 089,95 Punkten. Bei 3 658,90 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell AstraZeneca (+ 3,15 Prozent auf 109,50 GBP), Novo Nordisk (+ 3,01 Prozent auf 88,92 EUR), GSK (+ 2,09 Prozent auf 15,34 GBP), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,05 Prozent auf 68,21 EUR) und National Grid (+ 1,82 Prozent auf 10,35 GBP).

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 26 965 483 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 macht die Novo Nordisk-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 390,812 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Aktien auf

In diesem Jahr verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Mit 10,12 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Glencore-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at