Gute Stimmung in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX zum Start des Donnerstagshandels steigen

Der TecDAX bleibt auch am vierten Tag der Woche in der Gewinnzone.

Um 09:12 Uhr geht es im TecDAX im XETRA-Handel um 0,36 Prozent aufwärts auf 3 303,40 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 523,045 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,362 Prozent auf 3 303,50 Punkte an der Kurstafel, nach 3 291,57 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 306,88 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 302,58 Punkten verzeichnete.

TecDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 0,871 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 15.07.2024, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 384,60 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 15.05.2024, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 461,62 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.08.2023, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 125,08 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 fiel der Index bereits um 0,637 Prozent. Bei 3 490,44 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. 3 125,18 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit SÜSS MicroTec SE (+ 1,24 Prozent auf 57,30 EUR), Nagarro SE (+ 1,22 Prozent auf 74,60 EUR), CompuGroup Medical SE (+ 1,20 Prozent auf 15,22 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 0,88 Prozent auf 62,70 EUR) und SMA Solar (+ 0,81 Prozent auf 22,48 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil 1&1 (-1,23 Prozent auf 12,86 EUR), Nordex (-0,79 Prozent auf 13,77 EUR), Energiekontor (-0,70 Prozent auf 57,10 EUR), Siltronic (-0,48 Prozent auf 73,00 EUR) und Elmos Semiconductor (-0,40 Prozent auf 75,20 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 287 781 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 223,478 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Werte auf

Im TecDAX hat die 1&1-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,23 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at