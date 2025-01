Gute Stimmung in Frankfurt: Das macht der MDAX aktuell

Kaum bewegt zeigt sich der MDAX am Mittwochnachmittag.

Um 15:42 Uhr legt der MDAX im XETRA-Handel um 0,04 Prozent auf 26 265,82 Punkte zu. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 257,469 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,298 Prozent fester bei 26 333,62 Punkten, nach 26 255,40 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 26 262,40 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26 432,03 Punkten erreichte.

MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 1,03 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, den Wert von 25 705,13 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.10.2024, wurde der MDAX mit 27 060,92 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 29.01.2024, wies der MDAX einen Stand von 26 101,78 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 2,13 Prozent zu. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 26 432,03 Punkten. Bei 24 989,87 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit TRATON (+ 6,62 Prozent auf 29,80 EUR), HOCHTIEF (+ 2,25 Prozent auf 136,40 EUR), Nordex (+ 2,13 Prozent auf 11,04 EUR), WACKER CHEMIE (+ 2,04 Prozent auf 67,10 EUR) und AIXTRON SE (+ 1,45 Prozent auf 13,26 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen Lufthansa (-2,27 Prozent auf 6,21 EUR), AUTO1 (-2,14 Prozent auf 18,30 EUR), Siltronic (-1,95 Prozent auf 44,36 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1,85 Prozent auf 122,20 EUR) und HelloFresh (-1,40 Prozent auf 11,24 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 042 273 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 21,188 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der MDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,09 zu Buche schlagen. Die RTL-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 13,79 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

