Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Start zu

Der LUS-DAX gewinnt im XETRA-Handel um 09:27 Uhr 0,57 Prozent auf 18 359,00 Punkte.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 18 462,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 18 255,00 Punkten.

So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, stand der LUS-DAX bei 18 607,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 18 521,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, bei 16 180,00 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 9,65 Prozent. Bei 18 888,50 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 16 345,00 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Zalando (+ 4,16 Prozent auf 22,80 EUR), Commerzbank (+ 2,86 Prozent auf 14,59 EUR), Daimler Truck (+ 2,42 Prozent auf 38,07 EUR), Siemens (+ 2,39 Prozent auf 177,88 EUR) und Deutsche Bank (+ 2,31 Prozent auf 15,25 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil SAP SE (-1,30 Prozent auf 187,06 EUR), Deutsche Börse (-0,99 Prozent auf 189,20 EUR), Rheinmetall (-0,06 Prozent auf 475,40 EUR), Covestro (-0,04 Prozent auf 54,78 EUR) und Beiersdorf (+ 0,00 Prozent auf 136,55 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Commerzbank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 053 877 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 221,212 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,50 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,59 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at