Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags mit Zuschlägen

Am dritten Tag der Woche zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Am Mittwoch steigt der LUS-DAX um 15:57 Uhr via XETRA um 0,43 Prozent auf 19 181,00 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 19 187,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 19 004,00 Punkten lag.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.09.2024, notierte der LUS-DAX bei 18 509,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.07.2024, wies der LUS-DAX 18 245,00 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 09.10.2023, wurde der LUS-DAX auf 15 190,00 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 14,55 Prozent. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 19 496,50 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 345,00 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Continental (+ 5,73 Prozent auf 59,08 EUR), Zalando (+ 2,24 Prozent auf 29,72 EUR), Siemens (+ 1,62 Prozent auf 183,10 EUR), Porsche (+ 1,61 Prozent auf 69,30 EUR) und Henkel vz (+ 1,49 Prozent auf 82,84 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil Bayer (-7,41 Prozent auf 27,07 EUR), Rheinmetall (-2,05 Prozent auf 492,10 EUR), Siemens Healthineers (-0,58 Prozent auf 51,04 EUR), Commerzbank (-0,51 Prozent auf 16,72 EUR) und Symrise (-0,33 Prozent auf 119,70 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im LUS-DAX sticht die Bayer-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 7 964 524 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 233,650 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2024 verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,21 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at