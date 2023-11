Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich freundlich

Der LUS-DAX erhöhte sich im XETRA-Handel schlussendlich um 0,28 Prozent auf 15 201,50 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 15 288,50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 15 074,50 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, bei 15 292,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.08.2023, lag der LUS-DAX-Kurs bei 15 828,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.11.2022, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 13 641,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 kletterte der Index bereits um 8,15 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 18 246,00 Punkten. Bei 13 869,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Continental (+ 4,08 Prozent auf 64,32 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,87 Prozent auf 38,20 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,47 Prozent auf 68,96 EUR), Fresenius SE (+ 2,18 Prozent auf 25,73 EUR) und Symrise (+ 1,66 Prozent auf 95,70 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Zalando (-3,52 Prozent auf 21,91 EUR), Siemens Energy (-2,34 Prozent auf 9,11 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,77 Prozent auf 23,29 EUR), RWE (-1,40 Prozent auf 35,96 EUR) und adidas (-1,31 Prozent auf 169,62 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Die Commerzbank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 36 525 051 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 150,564 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,13 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at