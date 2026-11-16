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Index im Fokus 16.11.2026 12:26:54

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX freundlich

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX freundlich

Wenig verändert zeigt sich der MDAX am Mittag.

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,11 Prozent stärker bei 30 735,26 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 345,146 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,022 Prozent leichter bei 30 693,08 Punkten in den Montagshandel, nach 30 699,96 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag am Montag bei 30 644,97 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 30 739,49 Punkten erreichte.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Der MDAX wies vor einem Monat, am 16.10.2026, einen Wert von 30 656,65 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wurde der MDAX auf 32 464,39 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 29 412,36 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 0,789 Prozent zu Buche. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Zählern registriert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 3,60 Prozent auf 77,70 EUR), RENK (+ 3,05 Prozent auf 33,76 EUR), HENSOLDT (+ 3,03 Prozent auf 82,86 EUR), K+S (+ 2,44 Prozent auf 13,01 EUR) und WACKER CHEMIE (+ 1,98 Prozent auf 82,30 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen Bechtle (-3,72 Prozent auf 32,60 EUR), Porsche vz (-1,92 Prozent auf 44,53 EUR), IONOS (-1,43 Prozent auf 37,14 EUR), United Internet (-1,43 Prozent auf 24,86 EUR) und Aurubis (-1,30 Prozent auf 136,90 EUR).

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 744 611 Aktien gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 40,517 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

MDAX-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,55 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,17 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com
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HENSOLDT 83,18 4,37% HENSOLDT
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K+S AG 13,14 2,90% K+S AG
Lufthansa AG 8,87 0,84% Lufthansa AG
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TKMS thyssenkrupp Marine Systems 77,80 2,77% TKMS thyssenkrupp Marine Systems
TUI AG 7,52 0,08% TUI AG
United Internet AG 25,00 -0,40% United Internet AG
WACKER CHEMIE AG 81,90 1,49% WACKER CHEMIE AG

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