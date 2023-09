Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX klettert

Am Mittwoch tendiert der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA 1,65 Prozent fester bei 27 348,19 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 243,352 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,185 Prozent auf 26 954,12 Punkte an der Kurstafel, nach 26 904,25 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 26 952,33 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 27 353,02 Punkten verzeichnete.

MDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 0,228 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, verzeichnete der MDAX einen Wert von 27 153,23 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.06.2023, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 26 719,17 Punkten gehandelt. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 20.09.2022, einen Stand von 23 759,51 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2023 stieg der Index bereits um 7,35 Prozent. Bei 29 815,39 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 25 253,77 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

MDAX-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell Delivery Hero (+ 12,54 Prozent auf 33,53 EUR), Fraport (+ 6,32 Prozent auf 53,02 EUR), Nemetschek SE (+ 3,59 Prozent auf 58,90 EUR), Vitesco Technologies (+ 3,20 Prozent auf 78,90 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 2,85 Prozent auf 82,18 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil Talanx (-9,27 Prozent auf 59,70 EUR), HelloFresh (-1,69 Prozent auf 32,48 EUR), HENSOLDT (-1,18 Prozent auf 30,16 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-0,51 Prozent auf 97,96 EUR) und Befesa (-0,34 Prozent auf 29,60 EUR).

Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 818 598 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie weist im MDAX mit 16,227 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Blick

Die Lufthansa-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 5,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die TAG Immobilien-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,48 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

