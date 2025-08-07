Fraport Aktie
|74,55EUR
|3,85EUR
|5,45%
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
Fraport Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Fraport nach zuletzt guter Kursentwicklung von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, während der faire Wert von 68 auf 70 Euro angehoben wurde. Der Flughafenbetreiber habe ein solides zweites Quartal hinter sich und die Ziele bestätigt, schrieb Dirk Schlamp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nach der Kursrally sieht er für die Aktien aber nur noch begrenztes Aufwärtspotenzial, denn der leicht angehobene faire Wert sei bereits erreicht worden./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fraport AG Halten
|
Unternehmen:
Fraport AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
73,00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
74,55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Dirk Schlamp
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fraport AGmehr Nachrichten
|
10:19
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt Fraport auf 'Halten' - Fairer Wert hoch auf 70 Euro (dpa-AFX)
|
09:04
|ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Fraport auf 'Hold' und Ziel auf 70 Euro (dpa-AFX)
|
06.08.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
06.08.25
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX notiert nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
06.08.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: So performt der MDAX am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
05.08.25
|MDAX aktuell: MDAX zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
05.08.25
|Handel in Frankfurt: MDAX legt nachmittags zu (finanzen.at)
|
05.08.25
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen mittags zu (finanzen.at)
Analysen zu Fraport AGmehr Analysen
|08:56
|Fraport Halten
|DZ BANK
|07:12
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.25
|Fraport Neutral
|UBS AG
|05.08.25
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|Fraport Halten
|DZ BANK
|07:12
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.25
|Fraport Neutral
|UBS AG
|05.08.25
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.25
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.25
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.25
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.05.25
|Fraport Kaufen
|DZ BANK
|22.05.25
|Fraport Kaufen
|DZ BANK
|05.08.25
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.25
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.07.25
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.25
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.06.25
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:56
|Fraport Halten
|DZ BANK
|07:12
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.25
|Fraport Neutral
|UBS AG
|05.08.25
|Fraport Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Fraport AG
|74,50
|5,37%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:40
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|10:03
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:02
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:02
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:55
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:38
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:28
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:27
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:27
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:15
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:12
|RATIONAL Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08:58
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|Fraport Halten
|DZ BANK
|08:55
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:27
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:24
|LEG Immobilien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:18
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:16
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:15
|Beiersdorf Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:40
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:39
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:38
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:24
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:17
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:12
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|freenet Outperform
|Bernstein Research
|06.08.25
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Vonovia Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Vonovia Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.25
|Pfizer Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Walt Disney Buy
|UBS AG
|06.08.25
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Nemetschek Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|McDonald's Buy
|UBS AG
|06.08.25
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|Zalando Buy
|UBS AG
|06.08.25
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|ProSiebenSat.1 Media Halten
|DZ BANK
|06.08.25
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG