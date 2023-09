Gute Stimmung in Frankfurt: Pluszeichen im MDAX

So bewegt sich der MDAX am Freitagmittag.

Im MDAX geht es im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 1,80 Prozent aufwärts auf 26 182,25 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 232,595 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,559 Prozent höher bei 25 862,30 Punkten in den Handel, nach 25 718,43 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 25 858,78 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 26 252,38 Einheiten.

So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche fiel der MDAX bereits um 1,09 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 29.08.2023, lag der MDAX-Kurs bei 27 664,93 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 29.06.2023, den Wert von 27 194,33 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 29.09.2022, den Wert von 21 791,03 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2023 bereits um 2,77 Prozent zu. Bei 29 815,39 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 25 253,77 Punkten verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell PUMA SE (+ 6,33 Prozent auf 59,12 EUR), TAG Immobilien (+ 5,20 Prozent auf 9,92 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 4,40 Prozent auf 100,70 EUR), LEG Immobilien (+ 4,38 Prozent auf 64,80 EUR) und Befesa (+ 3,70 Prozent auf 29,18 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil HELLA GmbH (-0,59 Prozent auf 67,30 EUR), JENOPTIK (-0,33 Prozent auf 23,86 EUR), Talanx (-0,33 Prozent auf 59,85 EUR), Lufthansa (-0,09 Prozent auf 7,52 EUR) und CTS Eventim (+ 0,00 Prozent auf 53,90 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die thyssenkrupp-Aktie. 2 184 724 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 14,707 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Fokus

Die Lufthansa-Aktie verzeichnet mit 5,12 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Unter den Aktien im Index bietet die TAG Immobilien-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,48 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

