Gute Stimmung in Frankfurt: Schlussendlich Pluszeichen im MDAX

Mit dem MDAX ging es am Abend aufwärts.

Zum Handelsende verbuchte der MDAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0,30 Prozent auf 26 142,59 Punkte. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 243,862 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der MDAX 0,062 Prozent stärker bei 26 080,37 Punkten, nach 26 064,14 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des MDAX betrug 26 076,27 Punkte, das Tageshoch hingegen 26 296,23 Zähler.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, bei 26 148,08 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 18.12.2023, den Wert von 26 904,30 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, verzeichnete der MDAX einen Stand von 26 446,93 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 büßte der Index bereits um 2,59 Prozent ein. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des MDAX bereits bei 27 272,39 Punkten. Bei 25 075,79 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit EVOTEC SE (+ 4,16 Prozent auf 13,15 EUR), thyssenkrupp (+ 3,77 Prozent auf 4,84 EUR), LANXESS (+ 3,36) Prozent auf 25,19 EUR), HELLA GmbH (+ 3,35 Prozent auf 86,40 EUR) und LEG Immobilien (+ 3,31 Prozent auf 72,44 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen HelloFresh (-7,86 Prozent auf 6,89 EUR), Delivery Hero (-4,22 Prozent auf 24,51 EUR), PUMA SE (-2,32 Prozent auf 40,82 EUR), Talanx (-1,84 Prozent auf 69,35 EUR) und Fraport (-1,75 Prozent auf 51,58 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 6 539 982 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 18,244 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte

In diesem Jahr präsentiert die Lufthansa-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Im Index bietet die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,86 Prozent die höchste Dividendenrendite.

