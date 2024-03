Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX in Grün

Der SDAX befindet sich am dritten Tag der Woche im Aufwind.

Um 15:42 Uhr verbucht der SDAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0,93 Prozent auf 13 841,34 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 113,648 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,013 Prozent auf 13 711,61 Punkte an der Kurstafel, nach 13 713,39 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SDAX bei 13 849,29 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 13 711,61 Punkten.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang ein Minus von 0,263 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.02.2024, betrug der SDAX-Kurs 13 948,47 Punkte. Der SDAX wurde vor drei Monaten, am 06.12.2023, mit 13 254,58 Punkten bewertet. Der SDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 06.03.2023, bei 13 675,52 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,146 Prozent zu. Bei 14 067,87 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 13 230,25 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit pbb (+ 5,95 Prozent auf 4,03 EUR), AUTO1 (+ 4,60 Prozent auf 3,50 EUR), INDUS (+ 4,41) Prozent auf 22,50 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 3,95 Prozent auf 39,50 EUR) und DEUTZ (+ 3,54 Prozent auf 5,85 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,16 Prozent auf 17,96 EUR), Fielmann (-1,14 Prozent auf 41,54 EUR), Amadeus FiRe (-1,12 Prozent auf 106,20 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-1,07 Prozent auf 1,02 EUR) und SCHOTT Pharma (-1,03 Prozent auf 38,60 EUR) unter Druck.

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SDAX sticht die pbb-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 736 229 Aktien gehandelt. Die TRATON-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 13,220 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Blick

2024 verzeichnet die Deutsche Beteiligungs-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. pbb lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,22 Prozent.

Redaktion finanzen.at