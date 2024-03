Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX mittags im Aufwind

Der SDAX gewinnt am Montag an Fahrt.

Am Montag verbucht der SDAX um 12:10 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 0,35 Prozent auf 14 034,32 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 116,257 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,013 Prozent stärker bei 13 986,85 Punkten in den Montagshandel, nach 13 984,98 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SDAX bei 13 986,63 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 14 050,28 Punkten.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, bei 13 765,66 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der SDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, bei 13 799,64 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.03.2023, wies der SDAX 12 641,54 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 1,54 Prozent zu. Bei 14 067,87 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 13 230,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 4,97 Prozent auf 20,50 EUR), flatexDEGIRO (+ 4,62 Prozent auf 10,27 EUR), Energiekontor (+ 4,19 Prozent auf 72,10 EUR), PVA TePla (+ 3,74 Prozent auf 20,24 EUR) und KSB SE (+ 3,15 Prozent auf 590,00 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen STRATEC SE (-2,23 Prozent auf 41,70 EUR), Dermapharm (-2,21 Prozent auf 32,68 EUR), Elmos Semiconductor (-2,18 Prozent auf 71,80 EUR), Kontron (-1,91 Prozent auf 21,58 EUR) und SYNLAB (-1,86 Prozent auf 10,55 EUR).

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die flatexDEGIRO-Aktie aufweisen. 424 488 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die TRATON-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 17,150 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Werte

2024 verzeichnet die Deutsche Beteiligungs-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,15 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

