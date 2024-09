Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX startet mit Gewinnen

Am Montag verbucht der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,17 Prozent auf 14 234,77 Punkte. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 100,255 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0,056 Prozent stärker bei 14 218,33 Punkten, nach 14 210,36 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SDAX betrug 14 209,09 Punkte, das Tageshoch hingegen 14 234,77 Zähler.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Der SDAX lag noch am letzten Handelstag im August, dem 30.08.2024, bei 14 058,70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, den Wert von 14 317,55 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, verzeichnete der SDAX einen Stand von 12 875,77 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 2,99 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SDAX bereits bei 15 337,24 Punkten. Bei 12 940,72 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit Mutares (+ 2,27 Prozent auf 22,55 EUR), Salzgitter (+ 2,27 Prozent auf 16,69 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 2,26) Prozent auf 68,00 EUR), PVA TePla (+ 2,09 Prozent auf 13,68 EUR) und Eckert Ziegler (+ 1,83 Prozent auf 45,58 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen TAKKT (-3,12 Prozent auf 9,63 EUR), NORMA Group SE (-1,70 Prozent auf 15,02 EUR), RENK (-1,09 Prozent auf 22,33 EUR), Nagarro SE (-1,02 Prozent auf 87,35 EUR) und DWS Group GmbH (-1,00 Prozent auf 37,44 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die EVOTEC SE-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 76 213 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 10,142 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte

In diesem Jahr präsentiert die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Im Index bietet die Mutares-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,27 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at