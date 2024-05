Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX zum Handelsende in Grün

Letztendlich schloss der SDAX nahezu unverändert (plus 0,05 Prozent) bei 15 142,61 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 123,085 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,151 Prozent auf 15 111,55 Punkte an der Kurstafel, nach 15 134,41 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SDAX bei 15 150,75 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 15 089,15 Punkten.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 0,187 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 22.04.2024, lag der SDAX bei 14 053,25 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 22.02.2024, einen Stand von 13 824,76 Punkten. Der SDAX lag vor einem Jahr, am 22.05.2023, bei 13 620,63 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 9,56 Prozent aufwärts. Das SDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 15 232,95 Punkten. Bei 13 230,25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit Elmos Semiconductor (+ 5,43 Prozent auf 81,60 EUR), Dermapharm (+ 4,51 Prozent auf 37,10 EUR), flatexDEGIRO (+ 4,19 Prozent auf 13,82 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 2,94 Prozent auf 56,00 EUR) und STRATEC SE (+ 2,37 Prozent auf 45,30 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil Salzgitter (-2,78 Prozent auf 22,38 EUR), SAF-HOLLAND SE (-2,74 Prozent auf 17,04 EUR), Drägerwerk (-2,52 Prozent auf 50,20 EUR), Klöckner (-2,02 Prozent auf 6,32 EUR) und Heidelberger Druckmaschinen (-1,99 Prozent auf 1,08 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Ceconomy St-Aktie aufweisen. 758 885 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX weist die TRATON-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 16,150 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SDAX-Titel

In diesem Jahr weist die TRATON-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Mit 7,36 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at