Gute Stimmung in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX am Mittwochmittag

Am Mittwoch erhöht sich der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,83 Prozent auf 3 376,34 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 531,989 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,155 Prozent auf 3 353,60 Punkte an der Kurstafel, nach 3 348,42 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des TecDAX betrug 3 353,44 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 377,30 Zähler.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang einen Gewinn von 1,30 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, den Wert von 3 333,28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.05.2024, lag der TecDAX bei 3 410,83 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.08.2023, stand der TecDAX noch bei 3 119,53 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 1,56 Prozent zu Buche. 3 490,44 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 125,18 Punkten erreicht.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit 1&1 (+ 4,24 Prozent auf 14,74 EUR), Siemens Healthineers (+ 2,10 Prozent auf 52,50 EUR), United Internet (+ 1,98 Prozent auf 19,60 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,92 Prozent auf 66,25 EUR) und HENSOLDT (+ 1,70 Prozent auf 33,56 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen EVOTEC SE (-3,77 Prozent auf 6,51 EUR), Energiekontor (-1,04 Prozent auf 57,10 EUR), CANCOM SE (-0,72 Prozent auf 27,72 EUR), SÜSS MicroTec SE (-0,38 Prozent auf 52,90 EUR) und ATOSS Software (-0,28 Prozent auf 141,60 EUR).

Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 912 478 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 226,534 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,20 erwartet. Die freenet-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,11 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

