Gute Stimmung in Frankfurt: So steht der MDAX aktuell

Am Mittag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Im MDAX geht es im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,66 Prozent aufwärts auf 26 799,33 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 262,300 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,172 Prozent auf 26 670,38 Punkte an der Kurstafel, nach 26 624,52 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 26 816,03 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 670,38 Zählern.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gab der MDAX bereits um 0,552 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 09.09.2024, verzeichnete der MDAX einen Stand von 25 201,26 Punkten. Der MDAX stand vor drei Monaten, am 09.07.2024, bei 25 252,18 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 09.10.2023, einen Stand von 25 230,59 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 sank der Index bereits um 0,145 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27 641,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 476,10 Punkten registriert.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit Gerresheimer (+ 5,20 Prozent auf 81,90 EUR), Nordex (+ 2,21 Prozent auf 13,40 EUR), JENOPTIK (+ 1,99 Prozent auf 28,72 EUR), WACKER CHEMIE (+ 1,64 Prozent auf 91,94 EUR) und LANXESS (+ 1,58 Prozent auf 28,89 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil AIXTRON SE (-2,76 Prozent auf 14,78 EUR), Hypoport SE (-2,18 Prozent auf 287,60 EUR), Siltronic (-0,76 Prozent auf 65,15 EUR), HELLA GmbH (-0,46 Prozent auf 85,90 EUR) und CTS Eventim (-0,31 Prozent auf 95,10 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 651 433 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Talanx mit 18,709 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die thyssenkrupp-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,96 erwartet. Die RTL-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 15,98 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at