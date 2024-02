Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX am Donnerstagmittag fester

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,41 Prozent fester bei 3 400,78 Punkten. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 506,654 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,335 Prozent auf 3 398,24 Punkte an der Kurstafel, nach 3 386,91 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 393,15 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 410,41 Punkten.

TecDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 0,613 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 15.01.2024, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 254,45 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 15.11.2023, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 107,96 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.02.2023, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 289,69 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 2,29 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 436,25 Punkten. Bei 3 187,26 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit ADTRAN (+ 3,71 Prozent auf 6,43 USD), AIXTRON SE (+ 2,48 Prozent auf 34,33 EUR), Infineon (+ 2,24 Prozent auf 33,74 EUR), Nagarro SE (+ 1,82 Prozent auf 89,60 EUR) und CANCOM SE (+ 1,74 Prozent auf 30,48 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil SMA Solar (-1,56 Prozent auf 53,70 EUR), CompuGroup Medical SE (-1,48 Prozent auf 33,22 EUR), Nordex (-1,35 Prozent auf 10,56 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,11 Prozent auf 20,50 EUR) und Energiekontor (-0,96 Prozent auf 72,10 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 1 465 562 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 190,380 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der TecDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die freenet-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,00 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,80 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at