Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX am Donnerstagnachmittag mit positivem Vorzeichen

Um 15:42 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 1,25 Prozent fester bei 3 348,80 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 540,956 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der TecDAX 0,620 Prozent fester bei 3 328,04 Punkten, nach 3 307,52 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 321,47 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 355,48 Punkten.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 1,39 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.08.2024, lag der TecDAX bei 3 350,66 Punkten. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 19.06.2024, einen Stand von 3 269,39 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 19.09.2023, wies der TecDAX einen Wert von 3 020,02 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,728 Prozent aufwärts. Bei 3 490,44 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 125,18 Punkten.

Die Tops und Flops im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Kontron (+ 5,06 Prozent auf 16,60 EUR), Eckert Ziegler (+ 4,86 Prozent auf 43,58 EUR), Bechtle (+ 4,56 Prozent auf 38,96 EUR), Nagarro SE (+ 4,41 Prozent auf 79,35 EUR) und Nemetschek SE (+ 3,65 Prozent auf 90,80 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen SMA Solar (-3,73 Prozent auf 18,35 EUR), Deutsche Telekom (-1,85 Prozent auf 25,98 EUR), freenet (-0,30 Prozent auf 26,72 EUR), AIXTRON SE (+ 0,00 Prozent auf 16,19 EUR) und EVOTEC SE (+ 0,00 Prozent auf 6,46 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 5 172 678 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 234,058 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder

Im TecDAX präsentiert die 1&1-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,85 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at