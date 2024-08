Gute Stimmung in London: FTSE 100 am Mittwochmittag freundlich

Der FTSE 100 befindet sich am Mittwochmittag im Aufwind.

Um 12:08 Uhr gewinnt der FTSE 100 im LSE-Handel 0,44 Prozent auf 8 271,20 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,513 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 8 235,23 Punkte an der Kurstafel, nach 8 235,23 Punkten am Vortag.

Bei 8 288,72 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 8 230,68 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 1,26 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, bei 8 252,91 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.05.2024, lag der FTSE 100 noch bei 8 428,13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.08.2023, notierte der FTSE 100 bei 7 507,15 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 7,12 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 8 474,41 Punkte. Bei 7 404,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Flutter Entertainment (+ 8,60 Prozent auf 159,15 GBP), Entain (+ 4,75 Prozent auf 6,09 GBP), Barratt Developments (+ 2,46 Prozent auf 5,42 GBP), The Berkeley Group (+ 2,14 Prozent auf 52,40 GBP) und BAE Systems (+ 2,06 Prozent auf 13,51 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Rio Tinto (-1,63 Prozent auf 48,49 GBP), Anglo American (-1,46 Prozent auf 21,99 GBP), Beazley (-1,36 Prozent auf 7,24 GBP), Pearson (-0,68 Prozent auf 10,29 GBP) und Spirax-Sarco Engineering (-0,46 Prozent auf 76,15 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Vodafone Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 7 304 502 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 231,159 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Mitglieder auf

Die International Consolidated Airlines-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten auf. Die HSBC-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,61 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

