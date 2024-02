Gute Stimmung in London: FTSE 100 in der Gewinnzone

Der FTSE 100 zeigt am Dienstag eine positive Tendenz.

Um 10:38 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,52 Prozent fester bei 7 652,19 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,367 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 7 612,86 Punkte an der Kurstafel, nach 7 612,86 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag heute bei 7 691,23 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 612,86 Punkten erreichte.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 689,61 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 06.11.2023, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 7 417,76 Punkten gehandelt. Der FTSE 100 stand noch vor einem Jahr, am 06.02.2023, bei 7 836,71 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 0,898 Prozent abwärts. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 7 764,37 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 404,08 Zähler.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit BP (+ 5,52 Prozent auf 4,79 GBP), Prudential (+ 2,85 Prozent auf 8,41 GBP), Kingfisher (+ 2,71 Prozent auf 2,16 GBP), Rolls-Royce (+ 2,71 Prozent auf 3,18 GBP) und Weir Group (+ 2,36 Prozent auf 18,01 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen Entain (-2,79 Prozent auf 9,62 GBP), BT Group (-2,47 Prozent auf 1,07 GBP), Pearson (-2,25 Prozent auf 9,47 GBP), United Utilities (-1,43 Prozent auf 10,35 GBP) und Ocado Group (-1,34 Prozent auf 5,16 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 18 683 409 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 187,485 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den FTSE 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index weist die Vodafone Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,17 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

