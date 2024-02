Gute Stimmung in London: FTSE 100 liegt schlussendlich im Plus

Der FTSE 100 notierte am Abend im Plus.

Im FTSE 100 ging es im LSE-Handel letztendlich um 0,22 Prozent aufwärts auf 7 728,50 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,399 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 7 711,71 Punkte an der Kurstafel, nach 7 711,71 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 7 733,54 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 692,48 Zählern.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 19.01.2024, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 7 461,93 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.11.2023, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 7 504,25 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.02.2023, den Stand von 8 004,36 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 0,090 Prozent nach oben. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 764,37 Punkten. Bei 7 404,08 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Rolls-Royce (+ 3,37 Prozent auf 3,34 GBP), AstraZeneca (+ 3,21 Prozent auf 104,18 GBP), Vodafone Group (+ 2,24 Prozent auf 0,67 GBP), InterContinental Hotels Group (+ 1,93 Prozent auf 79,10 GBP) und Segro (+ 1,81 Prozent auf 8,65 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Centrica (-5,97 Prozent auf 1,31 GBP), Beazley (-2,56 Prozent auf 5,70 GBP), Kingfisher (-2,20 Prozent auf 2,23 GBP), Fresnillo (-2,05 Prozent auf 4,78 GBP) und NatWest Group (-1,96 Prozent auf 2,25 GBP) unter Druck.

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 57 834 119 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 hat die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 188,600 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Im FTSE 100 hat die International Consolidated Airlines-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Vodafone Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,89 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at