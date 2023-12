Gute Stimmung in London: FTSE 100 verbucht zum Handelsstart Zuschläge

Am Donnerstag tendiert der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE 1,79 Prozent fester bei 7 683,72 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,340 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 7 548,44 Punkten, nach 7 548,44 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 7 686,77 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7 548,44 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang einen Gewinn von 1,71 Prozent. Vor einem Monat, am 14.11.2023, wurde der FTSE 100 mit 7 440,47 Punkten gehandelt. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 14.09.2023, einen Wert von 7 673,08 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 14.12.2022, wies der FTSE 100 7 495,93 Punkte auf.

Der Index legte seit Jahresanfang 2023 bereits um 1,72 Prozent zu. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 047,06 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 206,82 Zählern erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Ocado Group (+ 7,80 Prozent auf 6,94 GBP), Anglo American (+ 7,23 Prozent auf 17,91 GBP), Segro (+ 6,70 Prozent auf 9,01 GBP), Entain (+ 6,69 Prozent auf 9,03 GBP) und Fresnillo (+ 6,58 Prozent auf 6,06 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil BAE Systems (-1,78 Prozent auf 10,47 GBP), RELX (-0,28 Prozent auf 31,60 GBP), Centrica (-0,07 Prozent auf 1,46 GBP), Associated British Foods (-0,04 Prozent auf 24,40 GBP) und Dechra Pharmaceuticals (+ 0,00 Prozent auf 38,44 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 053 302 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 189,128 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Werte

Im FTSE 100 weist die International Consolidated Airlines-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index weist die Vodafone Group-Aktie mit 11,66 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at