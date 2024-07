Gute Stimmung in New York: Dow Jones-Anleger greifen nachmittags zu

Der Dow Jones bewegt sich am Nachmittag kaum.

Um 20:02 Uhr verbucht der Dow Jones im NYSE-Handel Gewinne in Höhe von 0,02 Prozent auf 39 353,90 Punkte. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 14,361 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,120 Prozent auf 39 391,98 Punkte an der Kurstafel, nach 39 344,79 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Dienstag bei 39 146,60 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 39 492,28 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, einen Stand von 38 798,99 Punkten auf. Der Dow Jones lag vor drei Monaten, am 09.04.2024, bei 38 883,67 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, wurde der Dow Jones auf 33 734,88 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 4,35 Prozent nach oben. Bei 40 077,40 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 37 122,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Goldman Sachs (+ 2,77 Prozent auf 477,70 USD), JPMorgan Chase (+ 1,94 Prozent auf 209,16 USD), American Express (+ 1,72 Prozent auf 238,55 USD), Intel (+ 1,54 Prozent auf 34,52 USD) und UnitedHealth (+ 0,97 Prozent auf 494,11 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Salesforce (-2,08 Prozent auf 252,01 USD), Microsoft (-1,33 Prozent auf 460,05 USD), Dow (-1,23 Prozent auf 52,15 USD), McDonalds (-0,95 Prozent auf 245,50 USD) und IBM (-0,90 Prozent auf 176,04 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 12 777 417 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,210 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dow Jones-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,01 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,49 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at