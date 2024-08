Gute Stimmung in New York: Dow Jones klettert letztendlich

Am Donnerstagabend zeigten sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Zum Handelsende kletterte der Dow Jones im NYSE-Handel um 1,76 Prozent auf 39 446,49 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 13,064 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 1,20 Prozent auf 39 230,09 Punkte an der Kurstafel, nach 38 763,45 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 38 922,79 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 39 508,40 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Seit Wochenbeginn legte der Dow Jones bereits um 0,999 Prozent zu. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 08.07.2024, einen Stand von 39 344,79 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 08.05.2024, einen Wert von 39 056,39 Punkten auf. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 08.08.2023, bei 35 314,49 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 4,59 Prozent nach oben. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 41 376,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Punkten verzeichnet.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Intel (+ 7,90 Prozent auf 20,49 USD), Amgen (+ 3,90 Prozent auf 324,69 USD), Salesforce (+ 3,78 Prozent auf 249,12 USD), Boeing (+ 3,45 Prozent auf 168,87 USD) und Caterpillar (+ 3,18 Prozent auf 336,16 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Walt Disney (+ 0,00 Prozent auf 85,96 USD), UnitedHealth (+ 0,03 Prozent auf 566,24 USD), Coca-Cola (+ 0,39 Prozent auf 68,73 USD), Procter Gamble (+ 0,50 Prozent auf 170,87 USD) und Verizon (+ 0,60 Prozent auf 40,52 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 26 842 354 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,879 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Verizon-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,66 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at