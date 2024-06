Gute Stimmung in New York: Dow Jones mittags in der Gewinnzone

Um 17:58 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,02 Prozent fester bei 38 785,63 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 13,875 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,549 Prozent tiefer bei 38 565,18 Punkten in den Handel, nach 38 778,10 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 38 936,93 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 38 727,67 Punkten.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, bei 40 003,59 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.03.2024, lag der Dow Jones noch bei 38 790,43 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.06.2023, erreichte der Dow Jones einen Wert von 34 299,12 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 2,84 Prozent aufwärts. Der Dow Jones verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 40 077,40 Punkten. Bei 37 122,95 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Verizon (+ 1,32 Prozent auf 39,98 USD), Home Depot (+ 1,21 Prozent auf 353,74 USD), JPMorgan Chase (+ 0,93 Prozent auf 196,80 USD), Goldman Sachs (+ 0,91 Prozent auf 454,28 USD) und 3M (+ 0,73 Prozent auf 101,26 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Boeing (-1,67 Prozent auf 175,41 USD), Apple (-1,32 Prozent auf 213,81 USD), McDonalds (-1,22 Prozent auf 250,42 USD), Amazon (-1,18 Prozent auf 181,90 USD) und UnitedHealth (-0,75 Prozent auf 485,54 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 9 428 142 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,065 Bio. Euro.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

2024 verzeichnet die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 6,82 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at