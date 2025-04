Dow Jones 30 Industrial-Papier Goldman Sachs-Aktie: Über diese Dividende können sich Goldman Sachs-Anleger freuen

Goldman Sachs-Anteilseigner aufpasst: So hoch fällt die Goldman Sachs-Dividendenauszahlung aus.

Bei der Hauptversammlung von Dow Jones 30 Industrial-Titel Goldman Sachs am 23.04.2025 wurde eine Dividende für das Jahr 2024 in Höhe von 11,50 USD je Aktie vereinbart. Damit wurde die Goldman Sachs-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 9,52 Prozent aufgebessert. Somit vergütet Goldman Sachs die Aktionäre insgesamt mit 4,50 Mrd. USD. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vorjahresvergleich um 7,35 Prozent an.

Ausschüttungsrendite im Fokus

Am Tag der Hauptversammlung ging das Goldman Sachs-Papier via New York bei einem Wert von 529,31 USD aus dem Geschäft. Für das Jahr 2024 beträgt die Dividendenrendite des Goldman Sachs-Anteilsscheins 2,01 Prozent. Somit sank die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 2,72 Prozent.

Aktienkursentwicklung verglichen mit tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der Goldman Sachs-Aktienkurs via New York 64,68 Prozent erhöht. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Wachstum von 66,97 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenschätzung von Dividenden-Aktie Goldman Sachs

Für das Jahr 2025 prognostizieren Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 12,55 USD. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 2,37 Prozent hinzugewinnen.

Basisdaten von Dividenden-Titel Goldman Sachs

Der Börsenwert des Dow Jones 30 Industrial-Unternehmens Goldman Sachs beträgt aktuell 164,634 Mrd. USD. Das Goldman Sachs-KGV beträgt aktuell 14,12. 2024 setzte Goldman Sachs 126,828 Mrd. USD um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 41,22 USD.

Redaktion finanzen.at