Gute Stimmung in New York: Dow Jones verbucht am Mittag Gewinne

Am Freitag tendiert der Dow Jones um 18:01 Uhr via NYSE 0,15 Prozent höher bei 38 943,15 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 13,357 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,156 Prozent schwächer bei 38 825,40 Punkten in den Freitagshandel, nach 38 886,17 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 39 105,23 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 38 751,85 Punkten lag.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der Dow Jones bereits um 0,602 Prozent. Der Dow Jones stand noch vor einem Monat, am 07.05.2024, bei 38 884,26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.03.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 38 791,35 Punkten auf. Der Dow Jones lag vor einem Jahr, am 07.06.2023, bei 33 665,02 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 3,26 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 40 077,40 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 37 122,95 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Nike (+ 2,07 Prozent auf 97,70 USD), 3M (+ 1,94 Prozent auf 100,13 USD), Travelers (+ 1,94 Prozent auf 213,78 USD), JPMorgan Chase (+ 1,60 Prozent auf 200,07 USD) und Johnson Johnson (+ 1,15 Prozent auf 148,10 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Walmart (-1,43 Prozent auf 66,19 USD), UnitedHealth (-1,41 Prozent auf 494,84 USD), Home Depot (-1,27 Prozent auf 326,90 USD), McDonalds (-0,57 Prozent auf 259,23 USD) und American Express (-0,33 Prozent auf 232,57 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Dow Jones weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 703 567 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,893 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,02 erwartet. Mit 6,50 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at