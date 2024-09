Gute Stimmung in New York: Dow Jones zum Handelsende auf grünem Terrain

Schlussendlich legte der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,55 Prozent auf 41 622,08 Punkte zu. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 13,894 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,580 Prozent leichter bei 41 153,70 Punkten in den Handel, nach 41 393,78 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 41 733,97 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 41 435,17 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 16.08.2024, lag der Dow Jones-Kurs bei 40 659,76 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, wurde der Dow Jones auf 38 589,16 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, den Wert von 34 618,24 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 10,36 Prozent nach oben. Bei 41 733,97 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 37 122,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Intel (+ 6,36 Prozent auf 20,91 USD), Cisco (+ 2,47 Prozent auf 51,03 USD), Travelers (+ 1,86 Prozent auf 242,26 USD), Procter Gamble (+ 1,82 Prozent auf 177,24 USD) und Merck (+ 1,81 Prozent auf 117,96 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Apple (-2,78 Prozent auf 216,32 USD), UnitedHealth (-0,87 Prozent auf 589,14 USD), Amazon (-0,86 Prozent auf 184,89 USD), Boeing (-0,78 Prozent auf 155,55 USD) und Walmart (-0,05 Prozent auf 80,56 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 27 839 058 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,044 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Fokus

Die Verizon-Aktie weist mit 9,71 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,03 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

