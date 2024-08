Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100-Börsianer greifen zum Handelsstart zu

Am Freitag tendiert der NASDAQ 100 um 16:01 Uhr via NASDAQ 1,28 Prozent stärker bei 19 740,60 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,913 Prozent fester bei 19 669,78 Punkten in den Freitagshandel, nach 19 491,84 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 19 741,70 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 19 632,80 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der NASDAQ 100 bereits um 1,12 Prozent. Vor einem Monat, am 23.07.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 19 754,34 Punkten berechnet. Der NASDAQ 100 wurde vor drei Monaten, am 23.05.2024, mit 18 623,39 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 23.08.2023, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 15 148,06 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 19,32 Prozent zu. Bei 20 690,97 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Punkten registriert.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Workday A (+ 12,65 Prozent auf 260,31 USD), Ross Stores (+ 3,82 Prozent auf 158,35 USD), Marvell Technology (+ 2,90 Prozent auf 70,65 USD), Tesla (+ 2,85 Prozent auf 216,66 USD) und Arm (+ 2,81 Prozent auf 133,36 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Intuit (-6,13 Prozent auf 624,49 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (-4,22 Prozent auf 140,98 USD), Micron Technology (-1,43 Prozent auf 102,77 USD), Align Technology (-0,38 Prozent auf 227,81 USD) und Dollar Tree (-0,19 Prozent auf 97,77 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 5 655 254 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,093 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,85 zu Buche schlagen. Die Diamondback Energy-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,76 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at