Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels in Grün

So bewegte sich der NASDAQ 100 am Dienstag schlussendlich

Der NASDAQ 100 notierte im NASDAQ-Handel schlussendlich um 1,33 Prozent fester bei 23 839,20 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 0,531 Prozent höher bei 23 651,61 Punkten, nach 23 526,63 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 23 849,50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 23 524,28 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 22 780,60 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 12.05.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 20 868,15 Punkten auf. Der NASDAQ 100 stand vor einem Jahr, am 12.08.2024, bei 18 542,03 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 13,65 Prozent zu. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 23 849,50 Punkten. 16 542,20 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit NXP Semiconductors (+ 7,26 Prozent auf 220,05 USD), ON Semiconductor (+ 6,18 Prozent auf 50,01 USD), Microchip Technology (+ 5,82 Prozent auf 64,50 USD), Intel (+ 5,62 Prozent auf 21,81 USD) und Fortinet (+ 5,23 Prozent auf 78,47 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Axon Enterprise (-6,12 Prozent auf 768,57 USD), CoStar Group (-4,37 Prozent auf 88,46 USD), Verisk Analytics A (-2,77 Prozent auf 260,00 USD), Paychex (-2,60 Prozent auf 134,99 USD) und O Reilly Automotive (-1,65 Prozent auf 101,89 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 34 120 161 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 3,826 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Im NASDAQ 100 hat die Charter A-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die The Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,84 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at