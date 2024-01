Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende auf grünem Terrain

Für den NASDAQ 100 ging es am Freitagabend aufwärts.

Schlussendlich notierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,95 Prozent fester bei 17 314,00 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,458 Prozent fester bei 17 060,14 Punkten in den Freitagshandel, nach 16 982,29 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 17 041,85 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 17 317,21 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 3,21 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 19.12.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 16 811,85 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.10.2023, lag der NASDAQ 100 noch bei 14 783,13 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.01.2023, wurde der NASDAQ 100 mit 11 295,67 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 4,65 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 17 317,21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Zählern registriert.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell AMD (Advanced Micro Devices) (+ 7,11 Prozent auf 174,23 USD), PayPal (+ 6,01 Prozent auf 65,82 USD), Broadcom (+ 5,88 Prozent auf 1 211,20 USD), Lam Research (+ 5,18 Prozent auf 826,32 USD) und Applied Materials (+ 4,74 Prozent auf 167,94 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Enphase Energy (-2,88 Prozent auf 103,59 USD), Dollar Tree (-1,53 Prozent auf 130,48 USD), PepsiCo (-0,83 Prozent auf 165,78 USD), Fortinet (-0,83 Prozent auf 60,90 USD) und Exelon (-0,74 Prozent auf 35,04 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 23 276 725 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Microsoft mit 2,660 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Im NASDAQ 100 hat die Walgreens Boots Alliance-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,87 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

