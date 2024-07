Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart freundlich

Der NASDAQ 100 hält am ersten Tag der Woche an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Um 16:00 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,40 Prozent höher bei 19 795,84 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,17 Prozent stärker bei 19 751,02 Punkten in den Montagshandel, nach 19 522,62 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 19 703,05 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19 838,05 Zählern.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, notierte der NASDAQ 100 bei 19 700,43 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 22.04.2024, einen Stand von 17 210,89 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, bei 15 425,67 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 19,66 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 20 690,97 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 249,19 Zähler.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Tesla (+ 5,07 Prozent auf 251,32 USD), KLA-Tencor (+ 4,45 Prozent auf 796,46 USD), Applied Materials (+ 4,26 Prozent auf 219,21 USD), ASML (+ 4,24 Prozent auf 933,35 USD) und Lam Research (+ 4,00 Prozent auf 953,80 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen CrowdStrike (-8,68 Prozent auf 278,50 USD), Warner Bros Discovery (-3,98 Prozent auf 8,33 USD), Starbucks (-3,62 Prozent auf 76,40 USD), Charter A (-3,13 Prozent auf 310,29 USD) und Comcast (-2,72 Prozent auf 38,99 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 8 322 236 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,161 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

Die JDcom-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die The Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

