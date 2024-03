Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich am Donnerstagmittag fester

Am Donnerstag springt der NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ um 1,36 Prozent auf 16 250,34 Punkte an. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,722 Prozent auf 16 147,32 Punkte an der Kurstafel, nach 16 031,54 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 16 251,86 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 16 096,01 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gab der NASDAQ Composite bereits um 0,085 Prozent nach. Vor einem Monat, am 07.02.2024, wurde der NASDAQ Composite auf 15 756,64 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 07.12.2023, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 14 339,99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.03.2023, stand der NASDAQ Composite bei 11 530,33 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 10,05 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 16 302,24 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 477,57 Zählern.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell DXP Enterprises (+ 8,73 Prozent auf 38,12 USD), ON Semiconductor (+ 8,67 Prozent auf 84,35 USD), New York Community Bancorp (+ 7,80 Prozent auf 3,73 USD), Dixie Group (+ 7,07 Prozent auf 0,56 USD) und Microvision (+ 6,65 Prozent auf 2,33 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Methode Electronics (-32,32 Prozent auf 14,24 USD), CIENA (-13,25 Prozent auf 53,75 USD), Nortech Systems (-8,67 Prozent auf 10,75 USD), Compugen (-7,42 Prozent auf 2,37 USD) und Ebix (-6,86 Prozent auf 0,82 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite weist die New York Community Bancorp-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 8 489 189 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 2,747 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

Im NASDAQ Composite hat die Bed Bath Beyond-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die CRESUD-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 71,10 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

