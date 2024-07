Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite schlussendlich stärker

Wenig verändert zeigte sich der NASDAQ Composite am ersten Tag der Woche.

Letztendlich schloss der NASDAQ Composite nahezu unverändert (plus 0,07 Prozent) bei 17 370,20 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,498 Prozent auf 17 444,39 Punkte an der Kurstafel, nach 17 357,88 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 17 535,32 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 17 299,83 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, bei 17 732,60 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.04.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 15 983,08 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, lag der NASDAQ Composite bei 14 316,66 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 17,64 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 671,07 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 477,57 Zählern.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell ON Semiconductor (+ 11,54 Prozent auf 78,27 USD), AXT (+ 9,54 Prozent auf 3,56 USD), Sangamo Therapeutics (+ 5,99 Prozent auf 0,92 USD), DexCom (+ 5,44 Prozent auf 67,48 USD) und Provident Financial (+ 4,21 Prozent auf 13,60 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Integra LifeSciences (-19,12 Prozent auf 25,42 USD), Cutera (-7,89 Prozent auf 1,40 USD), Geospace Technologies (-7,59 Prozent auf 8,89 USD), Forward Air (-7,35 Prozent auf 24,09 USD) und Timberland Bancorp (-6,29 Prozent auf 29,67 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 41 119 422 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,078 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Ebix-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,46 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

