Gute Stimmung in Paris: CAC 40 am Montagmittag mit Kursplus

Am Montag tendiert der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext 0,46 Prozent stärker bei 7 682,80 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder sind damit 2,402 Bio. Euro wert. In den Handel ging der CAC 40 0,348 Prozent stärker bei 7 674,14 Punkten, nach 7 647,52 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7 667,08 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 692,82 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Performance auf Jahressicht

Der CAC 40 stand noch vor einem Monat, am 12.01.2024, bei 7 465,14 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 7 045,04 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.02.2023, lag der CAC 40-Kurs bei 7 129,73 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 2,02 Prozent. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 7 702,95 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 281,10 Zähler.

Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 36 694 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 402,834 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

CAC 40-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,90 erwartet. Die BNP Paribas-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,76 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at