CAC 40-Papier Bouygues-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bouygues von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in Bouygues-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse PAR Handel mit Bouygues-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 30,26 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 33,047 Bouygues-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.10.2025 1 370,13 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 41,46 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 37,01 Prozent angewachsen.

Der Bouygues-Wert an der Börse wurde auf 15,86 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at