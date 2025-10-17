Bouygues Aktie
17.10.2025
CAC 40-Papier Bouygues-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bouygues von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand via Börse PAR Handel mit Bouygues-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 30,26 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 33,047 Bouygues-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.10.2025 1 370,13 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 41,46 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 37,01 Prozent angewachsen.
Der Bouygues-Wert an der Börse wurde auf 15,86 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
