Gute Stimmung in Paris: CAC 40 steigt schlussendlich

Am Freitag notierte der CAC 40 via Euronext letztendlich 1,27 Prozent fester bei 7 724,32 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,339 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,496 Prozent auf 7 664,94 Punkte an der Kurstafel, nach 7 627,13 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag heute bei 7 659,09 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 737,16 Punkten erreichte.

CAC 40-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der CAC 40 bereits um 1,13 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 12.06.2024, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7 864,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.04.2024, wurde der CAC 40 mit 8 010,83 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 12.07.2023, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 333,01 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 2,57 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 259,19 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 281,10 Zählern verzeichnet.

Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 390 827 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sticht im CAC 40 mit einer Marktkapitalisierung von 347,131 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Aktien auf

In diesem Jahr weist die Stellantis-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Unter den Aktien im Index bietet die Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,94 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at