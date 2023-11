Gute Stimmung in Wien: ATX zeigt sich mittags fester

Der ATX notiert am Dienstagmittag im Plus.

Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 0,44 Prozent höher bei 3 073,80 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 104,924 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,038 Prozent stärker bei 3 061,40 Punkten, nach 3 060,24 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 3 075,39 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 045,26 Zählern.

So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, bei 3 168,13 Punkten. Der ATX erreichte am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, einen Stand von 3 245,98 Punkten. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2022, lag der ATX-Kurs bei 2 936,87 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 fiel der Index bereits um 2,72 Prozent. Bei 3 560,30 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 006,71 Punkten registriert.

ATX-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell Mayr-Melnhof Karton (+ 3,17 Prozent auf 110,60 EUR), CA Immobilien (+ 2,92 Prozent auf 31,70 EUR), Vienna Insurance (+ 1,82 Prozent auf 25,15 EUR), voestalpine (+ 1,82 Prozent auf 23,48 EUR) und Lenzing (+ 1,12 Prozent auf 36,10 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil DO (-1,08 Prozent auf 109,60 EUR), Verbund (-0,85 Prozent auf 81,80 EUR), OMV (-0,49 Prozent auf 40,62 EUR), AT S (AT&S) (-0,34 Prozent auf 23,26 EUR) und Telekom Austria (-0,30 Prozent auf 6,58 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 256 621 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 28,766 Mrd. Euro.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,14 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die BAWAG-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 11,23 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at