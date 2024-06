Gute Stimmung in Zürich: Anleger lassen SMI steigen

Das macht das Börsenbarometer in Zürich aktuell.

Um 12:09 Uhr steigt der SMI im SIX-Handel um 0,33 Prozent auf 12 100,49 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,413 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,166 Prozent auf 12 040,28 Punkte an der Kurstafel, nach 12 060,24 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 12 129,63 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 12 032,25 Punkten verzeichnete.

SMI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der SMI bereits um 0,474 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, lag der SMI bei 12 037,99 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.03.2024, verzeichnete der SMI einen Wert von 11 618,63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.06.2023, notierte der SMI bei 11 215,91 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 8,33 Prozent nach oben. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 12 295,18 Punkten. 11 064,90 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Partners Group (+ 2,25 Prozent auf 1 180,00 CHF), Sika (+ 2,10 Prozent auf 262,10 CHF), Swiss Re (+ 1,57 Prozent auf 113,20 CHF), Holcim (+ 1,42 Prozent auf 82,66 CHF) und Geberit (+ 1,27 Prozent auf 544,00 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Nestlé (-0,40 Prozent auf 94,18 CHF), Kühne + Nagel International (-0,38 Prozent auf 260,40 CHF), Novartis (-0,11 Prozent auf 93,82 CHF), Richemont (-0,11 Prozent auf 140,80 CHF) und Roche (-0,04 Prozent auf 249,70 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 1 165 233 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Nestlé mit 257,193 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

SMI-Fundamentalkennzahlen

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,91 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at