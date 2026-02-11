GXO Logistics Aktie
WKN DE: A3CU51 / ISIN: US36262G1013
|
11.02.2026 04:35:16
GXO Logistics, Inc. Q4 Income Declines
(RTTNews) - GXO Logistics, Inc. (93N.F) released a profit for fourth quarter that Drops, from last year
The company's bottom line totaled $43.00 million, or $0.37 per share. This compares with $100.00 million, or $0.83 per share, last year.
Excluding items, GXO Logistics, Inc. reported adjusted earnings of $101.00 million or $0.87 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 7.9% to $3.507 billion from $3.250 billion last year.
GXO Logistics, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $43.00 Mln. vs. $100.00 Mln. last year. -EPS: $0.37 vs. $0.83 last year. -Revenue: $3.507 Bln vs. $3.250 Bln last year.
FY26 EPS Guidance: $2.85 to $3.15
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GXO Logistics Inc Registered Shs When Issued
|
09.02.26
|Ausblick: GXO Logistics zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
26.01.26
|Erste Schätzungen: GXO Logistics zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.11.25
|GNW-News: GXO meldet Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 (dpa-AFX)
|
03.11.25
|Ausblick: GXO Logistics öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
20.10.25