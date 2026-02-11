GXO Logistics Aktie

GXO Logistics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CU51 / ISIN: US36262G1013

11.02.2026 04:35:16

GXO Logistics, Inc. Q4 Income Declines

(RTTNews) - GXO Logistics, Inc. (93N.F) released a profit for fourth quarter that Drops, from last year

The company's bottom line totaled $43.00 million, or $0.37 per share. This compares with $100.00 million, or $0.83 per share, last year.

Excluding items, GXO Logistics, Inc. reported adjusted earnings of $101.00 million or $0.87 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 7.9% to $3.507 billion from $3.250 billion last year.

GXO Logistics, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $43.00 Mln. vs. $100.00 Mln. last year. -EPS: $0.37 vs. $0.83 last year. -Revenue: $3.507 Bln vs. $3.250 Bln last year.

FY26 EPS Guidance: $2.85 to $3.15

