GXO Logistics Aktie

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WKN DE: A3CU51 / ISIN: US36262G1013

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16.11.2026 14:56:10

GXO Sets 2030 Financial Targets, Issues Preliminary 2027 Outlook

(RTTNews) - Contract logistics provider GXO Logistics, Inc. (93N.F, GXO) announced on Monday that it has introduced financial targets through 2030 and issued a preliminary outlook for 2027 at its investor day.

The company said it targets organic revenue compound annual growth of more than 7%, an adjusted EBITA margin above 6.5%, and free cash flow conversion of 40% to 50% of adjusted EBITDA by 2030.

GXO also provided an initial outlook for 2027, forecasting organic revenue growth above 5.5%, an adjusted EBITDA margin greater than 7.1%, and an adjusted EBITA margin above 4.5%.

The company said the targets reflect its strategy to expand its use of automation, artificial intelligence and technology-driven logistics services while pursuing long-term growth and shareholder value creation.

Shares of GXO rose 2.00% to $55.72 in premarket trading after ending Friday's session up 0.55%.

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GXO Logistics Inc Registered Shs When Issued 51,24 3,68% GXO Logistics Inc Registered Shs When Issued

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