HAIN CELESTIAL GROUP Aktie
WKN: 908170 / ISIN: US4052171000
|
09.02.2026 13:25:55
Hain Celestial Posts Wider Loss In Q2
(RTTNews) - The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN) reported a second quarter net loss of $116 million, compared to a net loss of $104 million in the prior year period. Loss per share was $1.28, compared to a loss per share of $1.15. Adjusted net loss was $3 million, compared to adjusted net income of $8 million. Adjusted loss per share was $0.03, compared to adjusted earnings per share of $0.08.
Net sales were $384 million, down 7% year-over-year. Organic net sales decreased 7% compared to the prior year period.
In pre-market trading on NasdaqGS, Hain Celestial shares are down 3.25 percent to $1.19.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HAIN CELESTIAL GROUP INC.
|
08.02.26
|Ausblick: HAIN CELESTIAL GROUP stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
25.01.26
|Erste Schätzungen: HAIN CELESTIAL GROUP präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.11.25
|Ausblick: HAIN CELESTIAL GROUP zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.10.25
|Erste Schätzungen: HAIN CELESTIAL GROUP zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.09.25
|Ausblick: HAIN CELESTIAL GROUP legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
31.08.25
|Erste Schätzungen: HAIN CELESTIAL GROUP stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu HAIN CELESTIAL GROUP INC.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|HAIN CELESTIAL GROUP INC.
|1,01
|-2,85%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX legt zu -- DAX fester -- US-Börsen etwas leichter erwartet -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die Wall Street dürfte mit einem kleinen Minus starten. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.