Halfords Group PLCShs Aktie
WKN: A0B5TU / ISIN: GB00B012TP20
|
13.08.2026 10:03:35
Halfords Group PLC: Holding in Company
|
Halfords Group PLC (HFD)
TR-1: Standard form for notification of major holdings
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
View original content: EQS News
|ISIN:
|GB00B012TP20
|Category Code:
|HOL
|TIDM:
|HFD
|LEI Code:
|54930086FKBWWJIOBI79
|Sequence No.:
|439686
|EQS News ID:
|2382472
|End of Announcement
|EQS News Service
|
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Halfords Group PLCShs
|
13.08.26
|Halfords Group PLC: Holding in Company (EQS Group)
|
13.08.26
|Halfords Group PLC: Holding in Company (EQS Group)
|
06.08.26
|Halfords Group PLC: Holding in Company (EQS Group)
|
03.08.26
|Halfords Group PLC: Annual Financial Report (EQS Group)
|
31.07.26
|Halfords Group PLC: Total Voting Rights (EQS Group)
|
31.07.26
|Halfords Group PLC: Holding in Company (EQS Group)
|
31.07.26
|Halfords Group PLC: Entry to FTSE 250 (EQS Group)
|
24.07.26
|Halfords Group PLC: Director/PDMR Shareholding (EQS Group)