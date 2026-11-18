Halfords Group PLCShs Aktie
WKN: A0B5TU / ISIN: GB00B012TP20
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18.11.2026 17:10:03
Halfords Group PLC: Holding in Company
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Halfords Group PLC (HFD)
TR-1: Standard form for notification of major holdings
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
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|ISIN:
|GB00B012TP20
|Category Code:
|HOL
|TIDM:
|HFD
|LEI Code:
|54930086FKBWWJIOBI79
|Sequence No.:
|450131
|EQS News ID:
|2437820
|End of Announcement
|EQS News Service
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Nachrichten zu Halfords Group PLCShs
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17:10
|Halfords Group PLC: Holding in Company (EQS Group)
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17.11.26
|Halfords Group PLC: Director Declaration (EQS Group)
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16.11.26
|Halfords Group PLC: Engage Investor Presentation (EQS Group)
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09.11.26
|Halfords Group PLC: Holding in Company (EQS Group)
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06.11.26
|Halfords Group PLC: Holding in Company (EQS Group)
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04.11.26
|Halfords Group PLC: Holding in Company (EQS Group)
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30.10.26
|Halfords Group PLC: Total Voting Rights (EQS Group)
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30.10.26
|Halfords Group PLC: Directorate change (EQS Group)
Analysen zu Halfords Group PLCShs
Aktien in diesem Artikel
|Halfords Group PLCShs
|3,02
|1,34%
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