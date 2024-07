Hamburger Flughafen reagiert auf Störung in Frankfurt

HAMBURG (dpa-AFX) - Nach der Störung des Betriebs am Frankfurter Flughafen trifft der Airport in Hamburg Vorkehrungen. Man sei erhöht aufmerksam, teilte eine Sprecherin des Flughafens auf Anfrage mit. Zu einzelnen Maßnahmen werde der Betreiber keine Auskunft geben. Aktivisten der Klimaschutzgruppe Letzte Generation hatten sich am Morgen am Frankfurter Flughafen festgeklebt. Der Airport stellte den Flugbetrieb zeitweise ein. Auch in Hamburg entfielen wegen der Störung Flüge. Bereits am Mittwoch hatten Aktivisten etwa drei Stunden lang den Flugverkehr am Flughafen Köln/Bonn blockiert./lkm/DP/ngu