Handel in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich mit grünem Vorzeichen

Am Dienstagabend wagten sich die Anleger in Europa aus der Reserve.

Der Euro STOXX 50 tendierte im STOXX-Handel zum Handelsschluss um 0,48 Prozent höher bei 4 694,09 Punkten. Der Wert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 3,986 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,178 Prozent auf 4 680,21 Punkte an der Kurstafel, nach 4 671,88 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 4 659,23 Punkte, das Tageshoch hingegen 4 697,96 Zähler.

Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, notierte der Euro STOXX 50 bei 5 043,02 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.05.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 078,96 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, einen Wert von 4 321,33 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 4,02 Prozent. 5 121,71 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 4 380,97 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit SAP SE (+ 1,20 Prozent auf 191,58 EUR), Siemens (+ 1,11 Prozent auf 158,94 EUR), Deutsche Börse (+ 0,89 Prozent auf 186,80 EUR), Enel (+ 0,81 Prozent auf 6,50 EUR) und BASF (+ 0,44 Prozent auf 41,46 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Stellantis (-0,82 Prozent auf 13,86 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,60 Prozent auf 92,94 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,41 Prozent auf 437,40 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,23 Prozent auf 3,47 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,08 Prozent auf 36,01 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 4 476 046 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 317,711 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Die Stellantis-Aktie verzeichnet mit 3,20 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,64 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at