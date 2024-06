Handel in Europa: Euro STOXX 50 schwächer

Am Freitag verliert der Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 1,08 Prozent auf 4 894,30 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 4,200 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,055 Prozent auf 4 945,02 Punkte an der Kurstafel, nach 4 947,73 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4 893,95 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 4 945,02 Einheiten.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,733 Prozent. Vor einem Monat, am 21.05.2024, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5 046,99 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.03.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 052,31 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 21.06.2023, mit 4 322,75 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2024 legte der Index bereits um 8,45 Prozent zu. Bei 5 121,71 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Zählern registriert.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit EssilorLuxottica (+ 2,09 Prozent auf 209,49 EUR), Danone (+ 2,07 Prozent auf 58,59 EUR), Kering (+ 1,00 Prozent auf 318,68 EUR), Deutsche Börse (+ 0,47 Prozent auf 191,20 EUR) und Sanofi (+ 0,27 Prozent auf 88,07 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Infineon (-3,57 Prozent auf 33,74 EUR), UniCredit (-2,99 Prozent auf 33,74 EUR), Santander (-2,78 Prozent auf 4,31 EUR), Saint-Gobain (-2,24 Prozent auf 73,89 EUR) und BNP Paribas (-2,04 Prozent auf 59,03 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im Euro STOXX 50 sticht die Intesa Sanpaolo-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 69 429 723 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 380,242 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 3,45 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,44 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at